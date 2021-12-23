В вытрезвителях Югры установят тревожные кнопки. Также в такие учреждения будут трудоустраивать преимущественно мужчин. Это меры безопасности, которые снизят риски для персонала таких заведений. Об этом рассказала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарёва на заседании думы ХМАО, где 23 декабря рассматривали вопрос о создании вытрезвителей в регионе.

Г-жа Пономарёва ещё раз напомнила, что в ХМАО планируют создать три вытрезвителя – в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Их обустроят на базе центров социального обслуживания.

Во многих регионах страны депутаты принимают законы, которые предусматривают создание специальных учреждений, которые будут оказывать помощь людям в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Такие требования продиктованы федеральным законодательством.

Ранее агентство «Новый День» рассказывало, что ориентировочно в Югре на содержание таких учреждений будет уходить около 22 млн рублей в год.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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