На вытрезвители в Югре потребуется около 22 млн рублей в год

В ХМАО на работу вытрезвителей потребуется ориентировочно 21,7 млн рублей в год. Об этом сообщается в материалах, подготовленных Депсоцразвития Югры. Затраты на одного человека по предварительным расчётам составят 1,9 тыс. рублей. При этом общее число наркоманов и алкоголиков, которые будут попадать в специализированные вытрезвители, прогнозируется на уровне 11 тыс. человек в год.

Департамент внёс в думу ХМАО законопроект, который регламентирует создание вытрезвителей в Югре. Такие законопроекты принимают сейчас многие субъекты, потому что были приняты поправки в федеральное законодательство. На днях закон приняли также ямальские законодатели.

Однако есть разница. Так, в Югре предлагается создавать вытрезвители в форме государственных учреждений (их структурных подразделений). А вот на Ямале почему-то решили делать их в виде некоммерческих организаций.

Ранее директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарёва рассказала изданию ugra-news.ru, что в автономном округе появится после нового года три таких учреждения. Они будут созданы как структурные подразделения центров социального обслуживания населения в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.

«Это будет не только вытрезвление, но и дальнейшая работа для того, чтобы люди вновь не попадали в вытрезвители», – рассказывала Тереза Пономарёва.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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