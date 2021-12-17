На Ямале в 2022 году должны открыть вытрезвители

На Ямале должны появиться вытрезвители в 2022 году. Такую обязанность предусматривают изменения федерального законодательства. Именно поэтому региональные депутаты Ямала приняли поправки в законодательство, которые оговаривают возможность создания вытрезвителей в округе. Решение приняли на очередном заседании 16 декабря 2021 года. Правда, как именно будут работать такие учреждения, неясно.

В региональном законе Ямала об организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании говорится, что вытрезвители будут созданы в форме некоммерческих организаций.

Деньги на них заложат в бюджет 2022 года.

Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый отметил, что не урегулирован вопрос добровольности оказания помощи – если человек не захочет ехать в вытрезвитель, его придётся забирать насильно. Своими размышлениями он поделился с изданием «МК-Ямал».

«В ближайшее время будут приняты акты на уровне региона, которые будут детально регламентировать процедуру помещения граждан в такие специализированные учреждения. Напомню, что по нормам федерального законодательства это не медицинская помощь, не социальная, а некий иной вид помощи людям, которые в ней действительно нуждаются. Конечно, есть сложности, мы с коллегами их обсуждали. Так, на федеральном уровне требуется изменение норм в части того, что помещение в вытрезвители возможно только по предварительному согласию гражданина. То есть, если человек будет против, но он нуждается в помещении в вытрезвитель, то в настоящее время нет законодательных механизмов – как его туда поместить принудительно. Этот момент нужно прорабатывать на федеральном уровне», – отметил г-н Погорелый.

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