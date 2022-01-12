Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование самоубийств медсестер в Сургуте

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование самоубийства двух медсестер из травматологической больницы Сургута. Он поручил руководителю следственного управления СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных и проверочных мероприятиях.

«Ход расследования уголовного дела по факту смерти медсестры 21 октября 2021 года и проведение проверки по факту смерти другой медсестры 27 декабря 2021 года поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается на сайте СКР.

В октябре прошлого года одна из сотрудниц больницы покончила с собой, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

В соцсетях активно обсуждалась версия о том, что причина суицида – конфликт женщины с руководством больницы и в частности с со старшей медсестрой нейрохирургического отделения анестезиологии и реанимации.

.В декабре в подъезде сургутской многоэтажки было обнаружено тело еще одной медсестры. Обе погибшие работали в одном отделении.

Сургут, Ольга Федорова

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