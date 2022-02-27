Бастрыкин потребовал от главы СКР Югры Мокшина повторно доложить о причинах самоубийства двух медсестёр в Сургуте

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК Югры Михаилу Мокшину повторно доложить о проверочных мероприятиях и ходе расследования уголовного дела по фактам гибели медсестёр в октябре и декабре 2021 года в Сургутском травматологическом центре.

Одна медсестра Аяжан Ташмагабетова погибла осенью 2021 года. Спустя месяц трагедия произошла с другой медсестрой Ираидой Петровой. После этого операционная медсестра Олеся Губанова начала выступать в СМИ, писать письма в различные инстанции и требовать проведения проверок по факту унижения среднего медперсонала. В травле она подозревает руководство больницы и старшую медсестру, на которую жаловались другие коллеги. Об этом она рассказывала в том числе в интервью «Федерал пресс». СК возбудил уголовные дела по факту гибели сотрудниц больницы. Но серьёзных изменений пока нет: нет ни заявлений от силовиков, ни значимых кадровых рокировок.

Как отмечается в сообщении СКР, поводом для повторного доклада югорских силовиков стало как раз внимание СМИ и Олеси Губановой к проблеме. «В СМИ было размещено обращение сотрудницы Сургутской травматологической больницы, которая обратились к руководству СК России с просьбой объективно разобраться в причинах и условиях, способствовавших гибели двух медсестер», – говорится в информации федерального ведомства.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее с Олесей Губановой также встералась губернатора ХМАО Наталья Комарова. Она обещала женщине поддержку при обращении в правоохранительные структуры.

Сургут, Наталья Ефремова

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