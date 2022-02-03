В больнице Сургута, где медсестру довели до самоубийства, создан независимый профсоюз

В Сургуте сотрудники городской клинической травматологической больницы, где покончили с собой две медсестры, создали профсоюз «Сургут. Действие». Возглавила организацию медсестра Олеся Губанова, сообщает siapress.

«Наша цель – прекратить прессинг, который есть, наверное, во многих медицинских учреждениях города, но о котором просто не говорят, и не допустить больше гибели наших сотрудников. Хотелось бы внести лепту в это дело. Возможно, это кому-то поможет. И я свою жизнь проживу не зря», – рассказала Губанова изданию.

Она уточнила, что сейчас идет процедура регистрации профсоюза. Туда смогут вступить все медики города, кому необходима юридическая помощь или психологическая поддержка.

Напомним, в октябре прошлого года одна из сотрудниц больницы покончила с собой, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

В соцсетях активно обсуждалась версия о том, что причина суицида – конфликт женщины с руководством больницы и в частности с со старшей медсестрой нейрохирургического отделения анестезиологии и реанимации.

В декабре в подъезде сургутской многоэтажки было обнаружено тело еще одной медсестры. Обе погибшие работали в одном отделении.

Ррасследование самоубийства двух медсестер из травматологической больницы Сургута взял на контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сургут, Ольга Федорова

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