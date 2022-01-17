Власти Сургута готовы отдать 24,5 млн рублей за обследование общественного транспорта

Власти Сургута ищут компанию, которая обследует городской транспорт и предложит варианты развития пассажирских перевозок. За эту работу мэрия готова отдать 24,5 млн рублей – такова максимальная стоимость контракта, обозначенная на сайте госзакупок. За эти деньги чиновники рассчитывают увидеть обширный анализ текущей ситуации и прогнозы на несколько лет вперёд. Кроме того, власти ждут, что подрядчик проработает вариант, при котором в Сургуте появляется единый оператор, который управляет всеми городскими перевозками. Вероятно, исследование связано с соглашением о модернизации транспорта Сургута, которое подписал глава города Андрей Филатов с ВЭБ.РФ в августе 2021 года.

Кстати, в качестве одного из источников данных для научной работы будут использовать жалобы горожан на работу автобусов.

Чего хочет мэрия Сургута от подрядчика?

В конце 2021 года мэрия Сургута объявила аукцион на подготовку научно-исследовательской работы. Тема звучит так: «Разработка экономической модели регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом в городе Сургуте с проведением инструментального обследования пассажирских потоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок».

Заказчик хочет, чтобы научные работники проанализировали всё, что касается общественного транспорта:

– цены на проезд и возможные варианты пересадочных тарифов, а также способы оплаты: как платят за проезд жители города – наличными или безналичными средствами?;

– наполняемость автобусов (причём пассажиропоток предлагают изучать с помощью специального оборудования в автобусах Сургута);

– востребованность существующих маршрутов и перспективные маршруты с учётом развития микрорайонов и появления новых спортивных, культурных, социальных объектов. Подрядчик должен создать новую математическую модель транспортной системы Сургута;

– возможность использования в Сургуте транспорта на газомоторном топливе и электротранспорта (подрядчик должен рассчитать, что выгоднее – дизель, газомоторное топливо или электробусы);

– доступность остановок. Подрядчик должен предложить ликвидацию неудобных остановок и места установки новых;

– парковки вдоль городских улиц;

– автобусы, которые ездят сейчас. Подрядчик должен внести предложения по улучшению качества обслуживания и изменению подвижного состава;

– также автор работы должен предложить чиновникам целевые показатели качества транспортного обслуживания населения Сургута и порядок их расчёта на период до 2027 года.

Зачем всё это нужно?

Подрядчик должен предложить мэрии Сургута модель распределения функций и задач между органами госвласти, местного самоуправления и перевозчиками. Вероятно, речь идёт в том числе о схеме: тариф (стоимость билета) – налоги транспортников – компенсации из бюджета.

Кроме того, чиновники ждут от победителя аукциона предложений по созданию и эксплуатации систем диспетчеризации, контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информирования пассажиров. Ранее чиновники уже обещали горожанам программу для отслеживания транспорта.

Есть и ещё один интересный пункт – подрядчик должен разработать план перехода на единого оператора с учётом стоимости затрат. Тут, очевидно, речь идёт о соглашении с ВЭБ.РФ, которое глава города Андрей Филатов подписал ещё в августе 2021 года. Как раз тогда чиновники говорили о едином операторе. Однако как именно будет складываться партнёрство и какую сумму вложат бюджеты города и региона в новую модель – не рассказывали. Возможно, её надеятся рассчитать с помощью указанной выше работы.

Кстати, полностью готовую научно-исследовательскую работу власти Сургута рассчитывают увидеть к июню 2022 года.

Следует отметить, что похожую научно-исследовательскую работу для Кургана выполняет РосдорНИИ.

Сургут, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»