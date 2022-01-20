Транспортную схему Сургута будет делать компания инженера из Петербурга

Делать анализ транспортной системы Сургута будет компания ООО «Отслаб» из Санкт-Петербурга. Она названа победителем аукциона. Фирма предложила цену контракта в 17 млн рублей, то есть снизила максимальную цену на 7,5 млн рублей. Об этом сообщается 20 января на официальном сайте госзакупок.

Основатель и директор компании OTS Lab транспортный инженер Тимофей Волоцкий. Про себя он рассказывает вот что: «Я учился и работал в Техническом университете Берлина у Кая Нагеля – специалиста по мультиагентному моделированию мирового уровня. Ещё раньше я разрабатывал транспортные модели, проекты ОДД и проект Метробуса для Улан-Батора в немецком бюро Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft. С 2015 года я руковожу научной лабораторией и преподаю в университете ИТМО».

Согласно сайту компании, у фирмы в портфеле есть концепция развития транспортной системы Красноярска.

Ранее агентство «Новый День» подробно рассказывало, чего именно ждут власти Сургута от подрядчика. Чиновники в том числе ожидают увидеть анализ пассажиропотока, который подрядчик должен сделать с помощью специального оборудования. Кроме того, мэрии нужен прогноз увеличения числа автомобилей в городе и прогноз спроса на общественный транспорт.

Кроме того, власти ждут, что подрядчик проработает вариант, при котором в Сургуте появляется единый оператор, который управляет всеми городскими перевозками. Вероятно, исследование связано с соглашением о модернизации транспорта Сургута, которое подписал глава города Андрей Филатов с ВЭБ.РФ в августе 2021 года.

Сургут, Наталья Ефремова

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