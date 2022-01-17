Жители Нефтеюганска боятся выходить на улицы из-за нападений бездомных собак

Жители Нефтеюганска жалуются на нападения бездомных собак. За последние дни произошло несколько нападений животных на женщин и детей.

«Скоро будем детей переводить на дистанционное обучение из-за собак. В 11 мкр под 38 домом живет куча их. И так же прыгают и на машины, и на детей и никто ничего не принимает, звонили два раза в отлов, бесполезно», «Собак уже больше, чем людей и утром ходить страшно на работу, и ещё одна стая из 8 собак подрастает», – пишут горожане в соцсетях и просят губернатора Югры Наталью Комарову обратить на проблему внимание.

В администрации Нефтеюганска пообещали сегодня же прислать в 11-й микрорайон специалистов по отлову собак.

По словам чиновников, отловом безнадзорных животных в городе занимается ИП Давлетов. Собак отлавливают, чипируют, прививают, стерилизуют. Затем неагрессивных особей отпускают обратно, а агрессивных держат в приюте до конца их жизни, – сообщили в администрации Нефтеюганска. Откуда на улицах берется такое большое количество злых собак там не пояснили. Лишь добавили, что если чипированная собака проявляет агрессию, нужно вызывать отлов.

Напомним, что окружная дума Югры подготовила весьма жесткие поправки в закон об обращении с бездомными животными, согласно которым агрессивных бездомных собак можно убивать. Инициативу должны были рассмотреть 23 декабря 2021 года на заседании думы, однако в последний момент его убрали из повестки без объяснения причин.

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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