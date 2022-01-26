В Нижневартовске снова «заминировали» школы

В среду, 26 января, в несколько школ Нижневартовска поступили электронные письма с угрозами о минировании.

В администрации города сообщили, что обследование части образовательных учреждений уже завершено, подозрительных предметов не обнаружено. На остальных объектах продолжают работать кинологи.

Детей эвакуировать не пришлось. С 25 января учебные заведения города переведены на дистанционное обучение.

Сообщения с угрозами о минировании школ в Нижневартовске поступают в этом месяце уже не в первый раз, – напоминает СургутинформТВ. Так, школу номер 15 за 8 дней января «заминировали» четыре раза. Во всех случаях была проведена эвакуация учеников и педагогов.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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