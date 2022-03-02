В Нижневартовске массовое «минирование» школ и ссузов

Сразу несколько образовательных организаций в Нижневартовске получили сообщения о минировании в среду, 2 марта 2022 года. Это школы и ссузы. Как уточнили в мэрии Нижневартовска, проводится проверка.

«По информации аппарата Антитеррористической комиссии Нижневартовска, сегодня, 2 марта, на адреса электронной почты школы №12, православной гимназии, нижневартовского нефтяного техникума и строительного колледжа поступили сообщения о возможном минировании. В настоящее время проведена эвакуация учащихся и сотрудников учреждений, ведётся проверка», – сообщили в официальной группе муниципалитета «Вконтакте».



В городе было уже несколько волн минирований. К счастью, пока сигналы не подтверждались.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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