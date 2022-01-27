В Советском районе Югры суд запретил работу мусорного полигона

Суд запретил эксплуатацию одного из существующих в Советском районе ХМАО полигонов бытовых отходов. Иск был подан транспортным прокурором после проверки исполнения законодательства о безопасности полетов в ООО «Аэропорт Советский». В шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта располагается и функционирует полигон твердых бытовых отходов, собственником которого является администрация Советского района.

«На полигоне эксплуатирующей организацией ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. В связи с этим работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», – сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В администрации Советского района «Новому Дню» сообщили, что свалка пока еще не закрыта, а чиновники ждут мотивировочной части решения суда. «После этого будем решать, что делать дальше, – сказал и.о. заместителя главы Советского района по строительству и ЖКК Сергей Зязин. – Право на обжалование никто не отменял. В худшем случае будем прорабатывать вопрос об изменении территориальной схемы обращения с отходами».

В районе есть еще один полигон, он располагается в городском поселении Пионерский.

Советский район, Ольга Федорова

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