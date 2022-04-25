Администрация Советского района проиграла апелляцию и должна закрыть полигон в течение года

Администрация Советского района проиграла апелляцию и должна закрыть полигон вблизи аэропорта Советский в течение года. На прекращении работы свалки настаивает транспортная прокуратура. По версии надзорной инстанции, птицы, которые находят на полигоне пищу, создают угрозу безопасности полётов. Чиновники Советского района намерены оспаривать решение судов и дальше, параллельно обсуждая альтернативные варианты – строительство новой свалки и перераспределение потоков ТКО. Об этом сообщил в беседе с агентством «Новый День» председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Совесткого района Сергей Зязин.

Как сообщила 25 апреля 2022 года Уральская транспортная прокуратура, апелляционный суд признал законным требования транспортного прокурора о запрете эксплуатации полигона бытовых отходов в Советском районе. Речь идёт о свалке в 8 км от аэропорта.

«Теперь мы в течение 12 месяцев должны закрыть полигон. Но у нас ещё есть шанс защитить нашу точку зрения в кассации. Это первое. А второе – сейчас на федеральном уровне обсуждаются изменения, которые позволят смягчить требования по удалённости полигонов от аэропортов (установить минимальную дистанцию в 7,5 км). Потому что с такой же, как у нас, проблемой столкнулись очень многие регионы. Наш полигон соответствует всем остальным требованиям, но из-за жёстких правил авиационной безопасности мы не можем его эксплуатировать дальше. На федеральном уровне этот вопрос пока обсуждается, возможно, положительного решения не будет, и тогда придётся всё-таки закрыть объект», – объясняет г-н Зязин.

По его словам, на этой неделе в администрации района пройдёт совещание, где обсудят дальнейшую судьбу свалки. В качестве альтернативного места размещения мусора в случае закрытия полигона будут предложены два других объекта – в посёлке Пионерском и в Югорске.

«Однако это лишь временная мера. Если полигон закроют, нужно будет строить новый. Цена вопроса – около 1 млрд рублей. В том числе, если это будет актуально, мы готовы рассматривать и вариант создания объекта на условиях концессии. Однако всё это – серьёзная нагрузка на бюджет, поэтому мы всё-таки пробуем отстоять действующий полигон», – заключил г-н Зязин.

Советский район, Юлия Фролова

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