Прокуратура требует закрытия ещё одного полигона в Югре

Транспортная прокуратура добивается закрытия ещё одного полигона в ХМАО – на этот раз свалки в Нягани. Решение суда о запрете использования уже принято, но ещё не вступило в силу. Ранее транспортная прокуратура в апелляции отстояла своё требование о закрытии полигона в Советском.

«В шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта Нягань функционирует городская свалка, собственником которого является администрация города. Эксплуатирующей организацией ведётся деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. Это создаёт угрозу безопасности полётов и может привести к авиационным происшествиям», – уточнили в Уральской транспортной прокуратуре 11 мая 2022 года.

Требования прокурора о запрете эксплуатации свалки няганский суд удовлетворил в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.

Получить комментарии в администрации Нягани пока не удалось.

Ранее в администрации Советского района агентству «Новый День» сообщали, что проблема близости свалок к аэропортам актуальна для многих регионов. Возможно, на федеральном уровне пересмотрят нормативы, тогда полигоны перестанут быть вне закона. Однако пока что такого решения нет. Администрация Советского района готовится пересматривать схему ТКО и просить средства на строительство нового полигона у окружных чиновников.

Нягань, Наталья Ефремова

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