В Югре чиновники хотят оспорить решение суда, запретившего свалку у аэропорта

Администрация Советского района ХМАО намерена оспорить решение суда, запретившего использовать мусорный полигон у аэропорта.

«На полигоне размещаются не только пищевые отходы, но и промышленные. Они разделены по картам-схемам. Промышленные отходы не привлекают птиц. От нас требуют закрытия полигона в целом», – рассказал изданию NEFT и. о. замглавы Советского района по ЖКХ и строительству Сергей Зязин.

По его словам, в Советском районе три полигона. Один в Югорске, где есть и бытовые и промышленные отходы, один в Пионерском и еще в Советском. Проблем с тем, куда везти пищевые отходы, не будет, заверил Зязин. Возможно, подорожает логистика – везти мусор придется дальше.

Напомним, в январе суд запретил эксплуатацию полигона в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта «Советский».

«На полигоне размещаются пищевые отходов, что способствует привлечению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. В связи с этим полигон создает реальную угрозу безопасности полетов», – сообщала Уральская транспортная прокуратура.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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