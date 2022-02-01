В ХМАО из-за выброса газа и пожара на месторождении ожоги получили 4 человека

На месторождении в Сургутском районе ХМАО в результате ЧП пострадали 4 работника. Там 1 февраля 2022 года случился выбор газа и пожар, сообщает ТАСС. Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами. Это вахтовики из Башкирии и Марий Эл.

«При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа», – сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар потушен.

По информации агентства, пострадавшие получили ожоги первой и второй степени, они находятся в состоянии средней тяжести в ожоговом центре Сургута.

Сургутский район, Наталья Ефремова

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