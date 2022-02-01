Следователи изучают обстоятельства взрыва и пожара на месторождении ХМАО

Следователи Югры раскрыли подробности возгорания в скважине, из-за которого пострадали 4 человека. ЧП случилось 31 января 2022 года около 20 часов, во время технических работ на одной из скважин Тортасинского месторождения в Сургутском районе. Взорвалась газовоздушная смесь.

Один из пострадавших в реанимации.

«В результате хлопка четверо работников подрядной организации в возрасте 33, 38 и 43 лет получили термические ожоги различной степени тяжести на площади от 10 до 19 % поверхности тела и госпитализированы в медицинское учреждение, один из них – в реанимационное отделение», – сообщили в следственном управлении СК ХМАО.

Силовики проводят проверку. Назначены экспертизы.

Сургутский район, Наталья Ефремова

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