В Югре из-за стрельбы в ребенка возбудили дело на полицейских

Из-за жителя поселка Кондинское, который выстрелил из ружья в годовалого сына, будут судить полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Выстрел прогремел 18 декабря. Денис Попов был пьян. Он ссорился со своей сожительницей, угрожал ей убийством и случайно произвел выстрел в сторону их совместного ребенка из ружья 16-го калибра. Пуля попала в ногу сыну Попова. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 и ч.1 ст. 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством).

Однако оказалось, что ещё в 2008 году Попов был осужден за убийство. К 2021-му он вышел на свободу, и местные правоохранители должны были внимательно за ним следить – проводить профилактическую работу. 18 декабря стало ясно, что полицейские не справились.

В итоге на не установленных пока сотрудников полиции в СК возбудили дело по статье «Халатность».

Кондинский район, Ольга Федорова

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