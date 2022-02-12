На участке Тобольск – Сургут загорелся локомотив грузового поезда

Поздно вечером 11 февраля 2022 года на участке Тобольск-Сургут Свердловской железной дороги произошло задымление и последующее возгорание локомотива грузового поезда. Проверку по факту ЧП проводит Уральская транспортная прокуратура.

Пока известно только то, что инцидент произошёл в 22:55 на перегоне Вах-Манчем. Всего в поезде было 72 вагона. Огонь ликвидировала локомотивная бригада.

Пассажирские поезда не задерживались. Пострадавших нет, уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Аналогичный случай произошёл буквально неделю назад в Тобольске.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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