В Тобольске загорелся локомотив (ФОТО)

Вечером 1 февраля в Тобольске загорелся локомотив грузового поезда. Состав стоял на 32 пути парка «Т».

Пострадавших в результате происшествия нет. Задержек движения поездов не допущено. Причина возгорания устанавливается.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Тобольск, Ольга Федорова

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