В Тобольске загорелся локомотив (ФОТО)

Вечером 1 февраля в Тобольске загорелся локомотив грузового поезда. Состав стоял на 32 пути парка «Т».
Пострадавших в результате происшествия нет. Задержек движения поездов не допущено. Причина возгорания устанавливается.
Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Тобольск, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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