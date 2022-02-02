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Среда, 2 февраля 2022, 10:12 мск

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В Тобольске загорелся локомотив (ФОТО)

Фото- тюменская транспортная прокуратура

Вечером 1 февраля в Тобольске загорелся локомотив грузового поезда. Состав стоял на 32 пути парка «Т».

Пострадавших в результате происшествия нет. Задержек движения поездов не допущено. Причина возгорания устанавливается.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Тобольск, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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