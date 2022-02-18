В деле директора «дорожного» МУПа Ханты-Мансийска появились новые эпизоды

Директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александра Сергеева, задержанного по подозрению в получении взятки, подозревают и в других преступлениях.
Как сообщает прокуратура ХМАО, директор МУПа не организовал систему контроля качества пассажирских перевозок по городским маршрутам. В результате в феврале 2022 года на линию был допущен водитель пассажирского автобуса, лишенный водительского удостоверения и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он допустил наезд на опору дорожного знака, пассажиры автобуса получили травмы.
Кроме того, Сергеев незаконно получил государственную компенсацию части процентной ставки по ипотеке на 800 тыс. рублей. Для этого он представил в АНО «Ипотечное агентство ХМАО-Югры» недостоверные сведения и скрыл имеющееся в собственности жилое помещение.
В отношении Сергеева возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотреблением должностными полномочиями) и ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Напомним, вчера стало известно, что Александр Сергеев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. За победу в конкурсе на получение контракта он попросил от одной из компаний обустроить ему участок для ИЖС и провести работы в доме на сумму более 1 млн рублей.
Сегодня следственный комитет сообщил про дополнительные эпизоды дела.
«В период с октября 2018 по июль 2019 года подозреваемый, злоупотребляя своими полномочиями, незаконно возложил на общество с ограниченной ответственностью, выполняющее работы по договорам с муниципальным предприятием, обязанность выполнить отделочные и монтажные работы в принадлежащем подозреваемому доме, что повлекло ущерб обществу на сумму не менее 480 тысяч рублей», – сообщает СУ СКР по ХМАО.
Ханты-Мансийск, Ольга Федорова
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