На Украине погиб еще один военный из Югры

Еще один житель Югры погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом на своей странице в instagram сообщила мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай.

«В ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб наш земляк Андрей Шамко, несший службу в составе 2-ой Отдельной Бригады Специального Назначения (г. Псков). Служение Родине было делом всей его жизни», – написала глава города.

Андрей Шамко (1988 года рождения) переехал в Нефтеюганск с родителями в 2005 году. В 2006 году он был призван на срочную службу в вооруженные силы России, пройдя которую понял, что военная служба – это его призвание. С 2011 года проходил службу по контракту в должности старшего разведчика (г. Тольятти). По истечению контракта поступил в Рязанское Гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, которое окончил в 2018 году. Далее по распределению проходил службу в составе 2-ой Отдельной Бригады Специального Назначения.

В Югре у Андрея проживают его близкие – родители, сестра.

В телефонном разговоре с семьей губернатор автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования, сказала слова поддержки. Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей региона, семье погибшего оказывается вся необходимая помощью в соответствии с российским законодательством родители и вдова погибшего будут обеспечены мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.

Администрацией города оказывается все необходимое в организации похорон. Похороны и прощание с погибшим состоятся в Нефтеюганске.

На прошлой неделе стало известно о гибели на Украине военного из Нижневартовска. Игорь Василенко проходил службу по контракту.

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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