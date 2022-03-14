У губернатора Югры Комаровой появился новый заместитель по вопросам городской среды

У губернатора ХМАО Наталья Комарововой появился новый заместитель по вопросам пространственного развития и городской среды – Азат Ислаев. Об этом сообщил 14 марта первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов в своём телеграм-канале. Никаких подробностей в сообщении нет. В пресс-службе правительства автономии отказались дать комментарии, предложив дождаться официального релиза на сайте правительства региона. Релиза пока нет.

Вероятнее всего речь идёт о бывшем заместителе главы Владивостока Азате Ислаеве. Он покинул пост в начале марта 2022 года. Тогда в мэрии Владивостока журналистам поясняли, что г-н Ислаев переезжает в другой регион и займёт должность вице-губернатора.

Во Владивостоке г-н Ислаев курировал вопросы туризма, инвестиций и городской среды, административно-территориальные управления, а также управление охраны окружающей среды.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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