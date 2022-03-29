В правительстве Югры объяснили, зачем Комаровой новый заместитель

В правительстве ХМАО ответили на вопрос, зачем введена должность ещё одного заместителя губернатора «по вопросам пространственного развития». Этот пост, напомним, занял Азат Ислаев 14 марта 2022 года. Ранее г-н Ислаев работал в мэрии Владивостока.

В департаменте общественных и внешних связей Югры в ответе на запрос агентства «Новый День» уточнили, что необходимость введения новой должности связана с желанием повысить качество жизни людей.

«Необходимость назначения А.Ф. Ислаева на указанный пост обусловлена реализуемой Стратегией пространственного развития РФ на период до 2025 года, направленной на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей. Цели Стратегии – обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности», – говорится в ответе ведомства.

К сожалению, из него нельзя сделать выводы о том, чем именно будет заниматься новый заместитель Натальи Комаровой и как он будет улучшать жизнь югорчан.

В департаменте общественных и внешних связей Югры также подтвердили, что г-ну Ислаеву в ведение передали департамент транспорта, о чём агентство писало ранее.

Логику передачи этого ведомства в ведение нового руководителя там не пояснили.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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