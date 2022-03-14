Губернатор Комарова отдала своему новому заместителю дептранс

Новый заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, которой должен курировать направления комфортной городской среды и пространственного развития региона, получил в ведение департамент дорожного хозяйства и транспорта.

«Координирует и контролирует деятельность Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дает поручения, издает распоряжения», – говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой.

Ранее дорожный департамент курировал замгубернатора Евгений Адамов. Логика перераспределения полномочий не ясна, поскольку Адамов более 8 лет работал в правительстве Москвы в должности замруководителя дептранспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а Ислаев будучи замглавы Владивостока занимался вопросами туризма, инвестиций и городской среды.

Агентство «Новый День» направило в правительство округа запрос о перераспределении полномочий между чиновниками. Ответ пока не поступил.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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