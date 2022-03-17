Матвиенко встретится в Югре с «Лукойлом», который просил прекращения конфликта на Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 и 18 марта находится с рабочим визитом в Югре. Совместно с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Натальей Комаровой она посетит Когалым, Сургут.

Как сообщает пресс-служба правительства округа, в Когалыме глава Совфеда проведет совещание по вопросам деятельности компании «Лукойл». Напомним, что в начале марта Совет директоров компании «Лукойл» выступил со специальным обращением из-за спецоперации на Украине – представители компании заявили, что они против «вооруженного конфликта» и желают его прекращения.

В Сургуте состоится встреча с руководством компании «Сургутнефтегаз». Кроме этого, Валентина Матвиенко посетит Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, промышленные и образовательные объекты.

В составе делегации также присутствуют первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин, зампредседателя СФ Николай Журавлев, глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, представители в СФ от законодательного и исполнительного органов государственной власти Югры Александр Новьюхов и Эдуард Исаков.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»