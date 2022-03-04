«Лукойл» выступил за прекращение вооружённого конфликта на Украине

Совет директоров компании «Лукойл» выступил со специальным обращением из-за спецоперации на Украине – представители компании заявили, что они против «вооружённого конфликта» и желают его прекращения.

«Совет Директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия. Мы выступаем за скорейшее прекращение вооружённого конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путём переговорного процесса, дипломатическими средствами.

Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию – обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира.

ЛУКОЙЛ в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте предприятия 3 марта 2022 года.

Москва, Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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