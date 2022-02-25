Российские миллиардеры за день лишились 39 млрд долларов из-за обвала рынка

Общее состояние российских миллиардеров уменьшилось на 39,162 млрд долларов за 24 февраля на фоне обвала рынка. С середины февраля самые богатые люди России лишились 90 млрд долларов, подсчитал Forbes.

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял самую большую сумму несмотря на скачок цен на нефть. Brent впервые с сентября 2014 года торговалась на уровне 104 долларов за баррель, но акции компании при стартовой цене в 5386 рублей за штуку во время торгов упали до отметки 3099 рублей. Состояние Алекперова уменьшилось на 5,4 млрд долларов, до 19,5 млрд.

Совладельцы «Новатэка» Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон за сутки лишились 3,9 млрд долларов и 4 млрд соответственно. Состояние Тимченко уменьшилось до 19,8 млрд долларов, Михельсона – до 23,6 млрд.

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял 3,5 млрд долларов и стал владельцем состояния в 25,8 млрд. Богатство совладельца «Норникеля» Владимира Потанина теперь оценивается в 24,6 млрд долларов. Его потери на падении рынка составили 3,3 млрд долларов.

Как сообщал «Новый День», российский рынок акций обвалился после объявления о начале военной операции в Донбассе. Индекс Мосбиржи обвалился больше чем на 45%, до 1700 пунктов, впервые с начала 2016 года. Акции «Газпрома» подешевели на 35,75%, Лукойла – на 36,05%, Сбербанка – на 28%, «Норникеля» – на 23,04%.

Москва, Наталья Рязанова

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