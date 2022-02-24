Российские рынки переживают рекордный обвал на фоне событий в Донбассе

Рубль и российский рынок акции продолжили обвальное падение после возобновления биржевых торгов на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным военной операции в Донбассе. Торги были приостановлены в четверг утром после резкого падения котировок.

Евро вплотную приблизился к отметке в 100 рублей, доллар поднялся почти до 88 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Евро обновил максимальное значение с декабря 2014 года, а доллар рекордно вырос впервые с января 2016 года.

По состоянию на 10:22 мск, курс единой европейской валюты вырос на 7,4 рубля, до 99,1 рубля. Доллар к этому времени взлетел на 6,8 рубля, до 87,96 рубля.

Обвал продолжился и на фондовом рынке России. Индекс Мосбирже рухнул ниже 2200 пунктов, достигнув исторического минимума. По данным на 10:37 мск, этот показатель обвалился на 28,8%, до 2 196,3 пункта. Индекс РТС рухнул на 35,41%, до 792,35 пункта.

Падают все «голубые фишки». Так, акции «Газпрома» подешевели на 35,75%, Лукойла – на 36,05%, Сбербанка – на 28%, «Яндекса» – на 28,14%, «Магнита» – на 34,4%, «Норникеля» – на 23,04%.

На фоне обвала российских рынков Центробанк РФ объявил о начале интервенций на валютном рынке. По мнению регулятора, этот шаг поспособствует стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Москва, Наталья Петрова

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