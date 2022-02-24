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Четверг, 24 февраля 2022, 11:04 мск

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Центробанк РФ начинает интервенции на валютном рынке

Банк России принял решение о начале интервенций на валютном рынке. Этот шаг способствует стабилизации ситуации на финансовом рынке, считает регулятор.

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

У регулятора есть четкие планы действия для любого сценария развития событий. Центробанк намерен и дальше «обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты».

Рубль в начале утренней торговой сессии рухнул после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. Доллар взлетел выше 84 рублей – впервые с января 2016 года, евро подскочил выше 95 рублей – максимальное значение с декабря 2014 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,