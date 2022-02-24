Рубль рухнул: евро – выше 95 рублей, доллар – 84 рублей

Рубль в начале утренней торговой сессии рухнул после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. Доллар взлетел выше 84 рублей – впервые с января 2016 года, евро подскочил выше 95 рублей – максимальное значение с декабря 2014 года.

По состоянию на 7:44 мск, доллар торговался на отметке 84,07 рубля, подорожав на 2,91 рубля, евро – 92,24 рубля (+3,54 рубля), следует из данных торгов на Мосбирже.

Фондовый рынок России также демонстрирует обвальное падение. Индекс Мосбиржи рухнул на 11,28%. Напомним, Московская биржа остановила торги на всех рынках.

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Санкт-Петербургская биржа приостановила торги вслед за Мосбиржей.

Москва, Наталья Петрова

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