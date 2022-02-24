Индекс Мосбиржи обвалился на 11%, а нефть Brent взлетела в цене

Индекс Мосбиржи на рынке российских акций обвалился на 11,28%, следует из данных биржи по состоянию на 7:48 мск 24 февраля. Обвал котировок случился на фоне решения России о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Мосбиржа объявила об остановке торгов на всех рынках. «О возобновлении будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

В то же время на утренних торгах на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent побила очередной рекорд. Стоимость апрельских фьючерсов превысила отметку в 100 долларов и на 7:51 мск установилась на уровне 100,25 доллара за баррель.

Предыдущий обвал российского рынка акций случился 22 февраля на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Индекс Мосбиржи на старте торгов упал на 5,44%.

Москва, Наталья Рязанова

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