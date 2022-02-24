В России остановились биржевые торги из-за событий в Донбассе

Московская биржа приостановила торги на всех рынках на фоне военной операции в Донбассе. До прекращения торговых операций индекс упал более чем на 11%. «Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно», – сообщается на сайте «Мосбиржи».

Вслед за Московской прекратились торги на Санкт-Петербургской бирже. «Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно. Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», – говорится в сообщении СПБбиржи.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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