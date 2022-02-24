Московская биржа возобновила торги

Московская биржа сообщила о возобновлении торгов на всех рынках с 10:00 мск. Торги были приостановлены в четверг утром на фоне начавшейся военной операции России в Донбассе.

«Возобновление торгов с 10:00, 9:50 старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок», – говорится в сообщении фондовой площадки.

Мосбиржа также сообщила, что в 9:29 мск изменены значения ценовых коридоров и диапазона оценки рыночных рисков на валютном рынке.

Напомним, до прекращения торговых операций индекс Мосбиржи упал на 11,28%. Вслед за Московской биржей прекратила торги Санкт-Петербургская биржа.

Москва, Наталья Петрова

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