Рынок акций России упал более чем на 5% после признания ЛДНР и пытается отыграть потери

Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник продолжил падение под давлением напряженности вокруг Донбасса. Рынок акции на старте торгов на «Московской бирже» упал более чем на 5%.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики (ЛНР и ДНР) и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить мир в ЛДНР. Этому предшествовали заявления властей республик Донбасса об усилившихся артобстрелах территории ЛДНР со стороны ВСУ и угрозе украинского нападения и последующие обращения глав республик к президенту РФ с просьбой признать независимость. Власти Украины и их союзники на Западе потребовали от России отменить признание ЛДНР.

По состоянию на 7:01 мск, индекс Мосбиржи падал на 5,44%, до 2871,7 пункта. «Голубые фишки» дешевели в пределах 3,4-9,5%. Так, акции «Газпрома» упали на 9,2%, «Магнита» – на 9,5%, «Сургутнефтегаза» на 7,4%, Сбербанка – на 6%, «Яндекса» – на 3,6%, «Свеверстали» – на 3,4%.

К 8:37 мск индекс «Мосбиржи» немного отыграл негатив, но все еще находится в отрицательной зоне. Показатель падает на 1,34%, до 2996,29 пункта.

Рубль в начале торгов снижался по отношению к доллару и евро. На 7:04 мск «американец» поднимался до 80,58 рубля, а евро подскакивал до 90,95 рубля.

Чуть позже российская национальная валюта практически отыграла потери на старте торгов и перешла в рост: доллар упал 38 копеек, до 79,39 рубля, евро – на 34 копейки, до 89,8 рубля.

Накануне рынок акций России пережил рекордное обрушение котировок из-за обострения в Донбассе. Индекс Мосбиржи вечером в понедельник упал более чем на 17% – ниже уровня 2900 пункта. Доллар взлетел до 80 рублей, а евро превысил 90 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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