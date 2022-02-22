Донбасс давит на нацвалюту России: евро взлетел выше 91 рубля

Российский рубль возобновил падение после утренних попыток выйти из отрицательной зоны на фоне признания России независимости ДНР и ЛНР. Курс евро подскочил выше 91 рубля – впервые с апреля прошлого года, доллар приближался к отметке 80,9 рубля.

По состоянию на 10:37 мск евро торговался на уровне 91,05 рубля, прибавив 89 копеек. На максимуме курс евро в ходе сегодняшних торгов на Мосбирже достигал 91,44 рубля. Доллар к этому времени вырос на 86 копеек, до 80,64 рубля. До этого биржевой курс «американца» подскакивал до 80,97 рубля.

Фондовые индексы вновь усилили падение. Индекс Мосбиржы на 10:57 мск падал на 3,97%, до 2916,45 пункта. Индекс РТС снижался на 5,23%, до 1144,39 пункта.

Москва, Наталья Петрова

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