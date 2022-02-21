Донбасс обвалил Мосбиржу: котировки рухнули более чем на 13%, доллар и евро резко подорожали

Сегодня во втором половине дня на российском фондовом рынке усилился обвал котировок. К 17:52 мск индекс Мосбиржи рухнул более чем на 13% – ниже уровня 3000 пунктов, что произошло впервые с ноября 2020 года. Индекс РТС потерял 16%, снизившись до 1 167,42 пункта. Аналитики обращают внимание, что такое обрушение котировок стало рекордным за последние годы.

В то же время биржевой курс доллара поднялся выше 79 рублей, а евро – вплотную приблизился к отметке в 90 рублей. Напомним, Банк России по итогам утренних торгов, ставших обвальными для рубля, поднял на завтра, 22 февраля, официальный курс американской валюты до 76,7671 рубля, европейской – до 87,3379 рубля.

Как отмечают финансовые эксперты, поводом для обвала стали события вокруг Донбасса. Рубль и фондовый рынок РФ упали после заявлений властей ДНР и ЛНР об усилившихся артобстрелах территории непризнанных республик Донбасса со стороны украинских силовиков, что, по их мнению, говорит о начале реализации плана по нападению на ЛДНР. Во второй половине дня стало известно о боестолкновениях на территории России вблизи госграницы с Украиной. Главы республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость.

Москва, Светлана Антонова

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