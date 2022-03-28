Мэр из ХМАО заявил губернатору Комаровой о своей отставке

Глава города Покачи Владимир Степура заявил губернатору Югры Наталье Комаровой о завершении работы на должности руководителя муниципального образования. Как сообщает пресс-служба правительства, Комарова поддержала кадровое решение. Она вручила Степуре почетную грамоту за значительный вклад в развитие местного самоуправления.

В ближайшее время в соответствии с уставом городской думой будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы Покачей. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя города.

Напомним, Владимир Степура дважды избирался главой Покачей и возглавлял город с 2015 года. Ранее он долгое время трудился на предприятии «Лукойл – Западная Сибирь».

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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