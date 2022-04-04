Врио главы Покачей до 25 апреля назначен заместитель главы

Временно исполняющим полномочия главы Покачей назначен Виктор Таненков. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета. Прежний глава Владимир Степура ушёл в отставку по собственному желанию. Дума приняла отставку 29 марта 2022 года.

Виктор Таненков занимает пост заместителя главы города Покачи. До этого являлся депутатом городской думы.

Дума Покачей уже объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Приём документов стартовал 4 апреля 2022 года и завершается 18 апреля. Сам конкурс состоится 25 апреля 2022 года.

Покачи, Наталья Ефремова

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