Власти Югры выделят 17 миллионов на строительство приютов для животных

Власти Югры выделят администрациям Нефтеюганского и Белоярского районов 17,7 млн рублей на создание приютов для животных. Соответствующее постановление правительство округа рассмотрит 1 апреля.
Большая часть денег – 11,3 млн рублей достанется Нефтеюганскому району. По меркам ХМАО сумма весьма скромная. К примеру, в Сургуте планируют построить муниципальный приют для бездомных животных на тысячу голов за 100 млн рублей.
Ханты-Мансийск, Ольга Федорова
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