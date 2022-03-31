Власти Югры выделят 17 миллионов на строительство приютов для животных

Власти Югры выделят администрациям Нефтеюганского и Белоярского районов 17,7 млн рублей на создание приютов для животных. Соответствующее постановление правительство округа рассмотрит 1 апреля.

Большая часть денег – 11,3 млн рублей достанется Нефтеюганскому району. По меркам ХМАО сумма весьма скромная. К примеру, в Сургуте планируют построить муниципальный приют для бездомных животных на тысячу голов за 100 млн рублей.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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