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Четверг, 31 марта 2022, 11:45 мск

Новости Югра

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В Югре в отставку уходит еще один мэр

Фото – сайт правительства ХМАО

Глава города Югорск Андрей Бородкин уходит с должности. О своем решение он уже проинформировал губернатора Наталью Комарову. В ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность руководителя муниципального образования. Пока обязанности градоначальника исполняет Сергей Голин.

Напомним, несколько дней назад ушел в отставку глава города Покачи Владимир Степура.

Югорск, Ольга Федорова

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