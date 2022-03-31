В Югре в отставку уходит еще один мэр

Глава города Югорск Андрей Бородкин уходит с должности. О своем решение он уже проинформировал губернатора Наталью Комарову. В ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность руководителя муниципального образования. Пока обязанности градоначальника исполняет Сергей Голин.

Напомним, несколько дней назад ушел в отставку глава города Покачи Владимир Степура.

Югорск, Ольга Федорова

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