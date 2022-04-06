В Сургутском районе на девочку с крыши школы сошёл снег

Прокуратура изучает обстоятельства ЧП: на ребёнка с крыши школы в Сургутском районе ХМАО сошёл снег. Девочка находится в больнице. Инцидент произошёл в посёлке Федоровский 6 апреля 2022 года. Пострадавшей девочке 11 лет.

«В посёлке Федоровский Сургутского района с крыши школы упала снежная наледь. В результате ЧП девочка получила травмы и госпитализирована в больницу. Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям руководства школы, а также соблюдению требований закона при организации проведения уборки крыши от снега и наледи», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Там добавляют, что ход проверки взял на контроль прокурор округа Евгений Ботвинкин. Проверку также проводят правоохранительные органы.

Сургутский район, Наталья Ефремова

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