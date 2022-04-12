Пострадавшие от схода снега девочки в Югре попали в реанимацию, одной требуется операция на лице

Врачи рассказали о состоянии девочек, которые пострадали в результате схода снега с крыш в посёлках Пойковский и Фёдоровский. Как выяснилось, 10-летней девочке из Пойковского пришлось делать срочную нейрохирургическую операцию, теперь ей предстоит челюстно-лицевая операция в Москве из-за смещения костей лица. Вторая девочка, из посёлка Федоровский, также получила тяжёлые травмы и также пережила операцию – на грудной клетке. Ей 11 лет.

К счастью, у обеих пострадавших положительная динамика.

Шаги по оказанию помощи девочке из Нефтеюганского района в Сургутской травмбольнице описывают так: «Сразу после случившегося ребёнка доставили в Нефтеюганскую больницу и провели обследование на компьютерном томографе. Специалисты диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму. Об этом тут же поставили в известность детских нейрохирургов Сургута. Девочку срочно транспортировали в травматологическую больницу, где буквально с колёс её приняли в операционной. Вмешательство выполнил заведующий нейрохирургическим отделением экстренной помощи Роман Касич.

Уже спустя пару часов после операции 10-летняя пациентка пришла в себя, начала дышать самостоятельно. Далее положительная динамика только нарастала. Теперь, когда острый период миновал и состояние девочки стабилизировалось, сургутские врачи готовят её к переводу в Российскую детскую клиническую больницу. Одно из последствий удара – смещение костей лица. Ребёнка уже в ближайшее время ждут челюстно-лицевые хирурги Москвы, чтобы выполнить реконструкцию. Решение принято во время телемедицинской консультации, организованной Сургутской травмбольницей и столичной клиникой», – говорится в сообщении больницы 12 апреля 2022 года.

Вторая девочка также попала в реанимацию. «Что касается пострадавшей из посёлка Федоровского, то у неё травма пришлась на грудную клетку. Специализированную медпомощь девочке оказал хирург Ринат Рахметов. Он выполнил дренирование плевральной полости и устранил причину, по которой спалось лёгкое. Пациентке назначена эффективная антибактериальная, обезболивающая терапия. После перевода из реанимации в палату хирургического отделения она остаётся под динамическим наблюдением. Её темпы восстановления врачей тоже радуют», – рассказали в медицинском учреждении.

Напомним, оба ЧП стали основанием для возбуждения уголовных дел. Причём в посёлке Федоровский снег сошёл с крыши школы. Там квалификация – ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

В пгт Пойковский наледь скатилась с крыши многоквартирного дома. Квалификация уголовного дела – ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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