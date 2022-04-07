В Югорском поселке на ребенка с крыши рухнула ледяная глыба

В югорском поселке городского типа Пойковский на 10-летню девочку рухнули снег и наледь с крыши многквартирного дома. ЧП произошло днем 5 апреля в 7 микрорайоне поселка. Ребенок получил травмы различной степени тяжести, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщает СУ СКР по ХМАО. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе проверяется качество, полнота и своевременность очистки крыш жилых домов от снега и льда, меры, принимаемые администрацией населенного пункта по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Пойковский, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»