В Югре возбудили дело из-за снега, упавшего на девочку с крыши школы

Югорские следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 11-летней школьницы. Утром 6 апреля на ребёнка с крыши школы №1 в поселке Федоровский сошёл снег. Девочка находится в больнице.

«Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). Устанавливаются обстоятельств произошедшего, в том числе в выясняются своевременность и полнота мер, принятых администрацией школы по обеспечению безопасного пребывания детей в учебном заведении и на его территории, своевременность принятия мер по очистке кровли от снега и наледи, а также качество приемки соответствующих работ от исполнителя данной услуги», – сообщает СУ СКР по ХМАО.

Федоровский, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»