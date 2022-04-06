Задержан гендиректор «Россети Тюмень» Олег Петров

Правоохранительные органы задержали гендиректора АО «Россети Тюмень» (входит в ПАО «Россети») Олега Петрова. Об этом сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на свои источники в силовых структурах. В чем именно подозревают Петрова, агентство не уточняет, однако предположительно оперативные действия связаны с его деятельностью на предыдущем месте работы в должности руководителя ПАО «ТРК» («Россети Томск»).

Официальный представитель сургутской «дочки» «Россетей» сообщил «Правде УрФО», что в отношении Олега Петрова правоохранительными органами инициированы следственные действия, ведется проверка. До ее завершения исполнение им служебных обязанностей приостановлено.

«По имеющейся информации проводимые мероприятия касаются событий, происходивших в 2009-2020 годах, то есть в период замещения Петровым должности генерального директора ПАО «ТРК». Обе компании оказывают правоохранительным органам все необходимое содействие», – заявили в пресс-службе электросетевой компании.

Предположительно, арест топ-менеджера «Россетей» может быть связан с уголовным делом, которое было возбуждено СУ СКР по Томской области еще в 2015 году. Тогда в материалах дела указывалось, что компания не выполнила перечень землеустроительных работ, оплата которых, тем не менее, была включена в тариф. Таким образом, сетевая организация необоснованно собрала с потребителей дополнительно 170 млн рублей.

Напомним, ранее по обвинению в получении взятки были задержаны заместитель гендиректора АО «Россети Тюмень», директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов, замдиректора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» Павел Михайлов.

Олег Петров

Сургут, Ольга Федорова

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