российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 марта 2022, 20:36 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Глава филиала «Россети Тюмень» отправлен в СИЗО

Ленинский районный суд Тюмени 5 марта заключил под стражу заместителя гендиректора АО «Россети Тюмень», директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Стрельцов будут находиться под стражей по 2 мая 2022 года, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Ранее сегодня под стражу были заключены заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя филиала АО «Россети Тюмень» Павел Михайлов. Оба обвиняются в получении взятки должностным лицом.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,