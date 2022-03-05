Глава филиала «Россети Тюмень» отправлен в СИЗО

Ленинский районный суд Тюмени 5 марта заключил под стражу заместителя гендиректора АО «Россети Тюмень», директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Стрельцов будут находиться под стражей по 2 мая 2022 года, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Ранее сегодня под стражу были заключены заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя филиала АО «Россети Тюмень» Павел Михайлов. Оба обвиняются в получении взятки должностным лицом.

Тюмень, Ольга Федорова

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