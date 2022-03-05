Вслед за главой филиала «Россети Тюмень» арестованы еще два топ-менеджера компании

Ленинский районный суд Тюмени заключил под стражу заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никиту Калинина и исполняющего обязанности заместителя филиала АО «Россети Тюмень» Павла Михайлова.

Оба обвиняются в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ), – сообщает объединенная пресс-служба судом Тюменской области. Михайлов и Калинин будут находиться под стражей по 2 мая 2022 года.

Напомним, 3 марта по подозрению в получении взятки был задержан директор тюменского филиала «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов.

Тюмень, Ольга Федорова

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