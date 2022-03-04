Инсайдеры: главу «Россети-Тюмень» задержали за взятку

В Сети появились подробности задержания директора тюменского филиала «Россети-Тюмень» Кирилла Стрельцова. Как пишет телеграм-канал «Дом культуры имени Моора» со ссылкой на свои источники в следственном комитете, Стрельцов был задержан 3 марта 2022 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Следствие осуществляет Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тюменской области, оперативное сопровождение – РУ ФСБ по Тюменской области, – пишет телеграм-канал. – Завтра Кириллу Стрельцову будет предъявлено обвинение, будет решен вопрос о мере пресечения».

Подтвердить получить комментарии в пресс-службе СУ СКР Тюменской области не удалось – старший инспектор отдела по приему граждан Светлана Агеева заявила «Новому Дню», что следственный комитет не планирует давать комментарии по этому поводу.

Тюмень, Ольга Федорова

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