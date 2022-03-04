В Сети появилась информация о задержании директора тюменского филиала «Россети-Тюмень» Кирилла Стрельцова. Об этом 4 марта 2022 года написал телеграм-канал «Дом культуры имени Моора».

«Вчера правоохранительными органами был задержан директор тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. Задержание сопровождалось обыском и изъятием в филиале компьютерной техники», – говорится в сообщении канала.

Получить комментарии в пресс-службе СУ СК Тюменской области не удалось, там не взяли трубку. Недоступен оказался и номер пресс-службы управления ФСБ по Тюменской области.

В пресс-службе «Россети Тюмень» «Ъ-Урал» подтвердили информацию о задержании, отметив, что «руководство компании оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в рамках проводимых мероприятий».

Тюмень, Наталья Ефремова

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